Rifiuti: sette arresti per smaltimento illecito a Trapani e Palermo - video

- La Polizia di Stato tra le province di Trapani e Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare che prevede sette misure custodiali di cui una in carcere e sei agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo dei reati di associazione a delinquere finalizzata all'illecito smaltimento di rifiuti e inquinamento ambientale. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, sviluppate mediante l'utilizzo delle più recenti tecnologie, hanno permesso di acquisire indizi di colpevolezza circa l'esistenza di una compagine associativa facente capo ad una società che si occupava della gestione di liquami e rifiuti in generale, mediante l'utilizzo di autospurghi muniti di cisterne, che attuava sistematicamente procedure illecite di smaltimento. L'attività investigativa ha portato a raccogliere indizi sul modus operandi della ditta consistente nel prelevare i contenuti delle fosse imhoff, appartenenti ad abitazioni private, esercizi commerciali o lidi balneari, sversandole poi illecitamente nei tombini della città stessa (o talvolta di località limitrofe), ben sapendo che i liquami ed i rifiuti in generale sarebbero finiti nella condotta fognaria e conseguentemente in mare, in assenza di un idoneo impianto di depurazione funzionante. La procedura illecita di smaltimento, sulla base dei gravi indizi raccolti, era in grado di cagionare la frequente avaria o persino la rottura delle pompe di sollevamento ubicate in alcuni tombini - proprio a causa dell'intasamento riconducibile all'accumulo di detriti derivanti dall'illegale sistematico sversamento. (segue) (Com)