Clima: Pichetto, stanno emergendo le debolezze del sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i forti temporali che hanno colpito il Nord Italia negli ultimi giorni e le temperature record e i roghi che stanno bruciando le regioni del Sud “stanno emergendo le debolezze accumulate del sistema negli scorsi decenni”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo su SkyTg24. “Dal momento dell’insediamento del governo abbiamo subito iniziato a lavorare sul piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Prevede - ha spiegato - 361 azioni in ambiti diversi, con cui si prende atto ad esempio che sul fronte delle acque le ultime dighe sono state fatte decenni fa e che noi raccogliamo una percentuale di acqua troppo bassa. Si tratta di fare piani di grandi opere e di intervenire sul sistema idrico: noi perdiamo il 40 per cento di quello che passa per i nostri acquedotti”, ha aggiunto il ministro. (Rin)