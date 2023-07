Niger: ministro Esteri, "tentativo" di golpe non concluso, "unico potere legittimo" è Bazoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Niger c'è stato "un tentativo" di golpe ma la situazione "non è conclusa" ed al momento "l'unico potere legittimo e legale" riconosciuto è quello esercitato "dal presidente democraticamente eletto", Mohamed Bazoum. Lo ha dichiarato in diretta a "France 24" il ministro degli Esteri nigerino, Hassoumi Massoudou, all'indomani del comunicato letto alla televisione nazionale con il quale un gruppo di militari ha annunciato la deposizione del capo dello Stato e l'istituzione di una giunta. "Il solo modo di accedere al potere sono le elezioni", ha detto Massoudou, che riconosce "un tentativo di colpo di Stato" ma sottolinea che "non tutto l'esercito è coinvolto" e che ad esempio il capo delle Forze armate - il generale Abdou Sidikou Issa - "non si è espresso". "Chiediamo agli ufficiali faziosi di rientrare nei loro ranghi e ritornare al dialogo in modo che il nucleo della Repubblica funzioni", ha detto ancora il ministro degli Esteri, "il popolo nigerino non può più accettare questo modello (di presa del potere con la forza), che è superato". Massoudou, che si è autoproclamato primo ministro ad interim vista l'assenza del premier Ouhoumoudou Mahamadou, ha confermato che dei tentativi di mediazione sono stati avviati, prima tramite l'ex presidente nigerino Mahamadou Issoufou, poi con una delegazione "inviata dal presidente nigeriano" Bola Tinubu. Quest'ultima fa riferimento all'invio del presidente del Benin, Patrice Talon, incaricato di mediare nella crisi in corso a nome della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). Già la scorsa settimana Talon era stato nominato come capo missione della Cedeao per "rinnovare il dialogo" con i leader dei tre Paesi del Sahel guidati da giunte golpiste: Mali, Burkina Faso e Guinea. (segue) (Res)