Niger: ministro Esteri, "tentativo" di golpe non concluso, "unico potere legittimo" è Bazoum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della notte, i militari della Guardia presidenziale che da ieri mattina hanno avviato un colpo di mano contro il presidente Mohamed Bazoum hanno annunciato la sua destituzione, l'installazione di un Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), la chiusura delle frontiere terrestri e la proclamazione del coprifuoco notturno. È quanto affermato dai golpisti in un comunicato letto in diretta sull'emittente televisiva statale "Ortn". "Noi, le forze di difesa e di sicurezza, riunite all'interno del Cnsp, abbiamo deciso di porre fine al regime che conoscete", ha dichiarato il colonnello maggiore Amadou Abdramane, circondato da altri nove soldati in uniforme. Questa mattina sull'account Twitter del presidente Bazoum è stato pubblicato un messaggio. "I successi duramente conquistati saranno salvaguardati. Ci penseranno tutti i nigerini che amano la democrazia e la libertà", si legge nel testo. (segue) (Res)