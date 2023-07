Niger: ministro Esteri, "tentativo" di golpe non concluso, "unico potere legittimo" è Bazoum (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'alba di mercoledì un gruppo di militari della Guardia presidenziale ha fatto irruzione nel palazzo presidenziale trattenendo il presidente Bazoum insieme ad alcuni membri di governo, fra i quali il ministro dell’Interno, Hamadou Adamou. Alla notizia del golpe, ieri in giornata a Niamey la gente è scesa in piazza per chiedere la liberazione del presidente Bazoum. Dei colpi di avvertimento sono stati tuttavia sparati da alcuni membri della guardia presidenziale per disperdere la folla, provocando una fuga precipitosa dei manifestanti e diversi feriti. Secondo fonti locali, circa 200 persone si erano radunate davanti all'Assemblea nazionale della capitale. (Res)