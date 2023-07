Rai: Graziano (Pd), da Giorgetti è stata abolita l'abolizione del canone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Giorgetti ha affermato che il canone Rai resterà in bolletta per il 2023 e 2024, smentendo il suo collega di partito Salvini che ha detto che si sarebbe tolto. Ma poi nel 2025 cosa succederà?". Lo ha detto il capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai, Stefano Graziano, intervenendo a margine dell'audizione del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Abbiamo chiesto al ministro come pensa di poter risolvere il tema di indebitamento Rai, canone e sviluppo di digital media company del servizio pubblico in una traiettoria di 5-10 anni e auspichiamo di avere presto delle risposte concrete e pratiche più che puramente teoriche", ha concluso.(Rin)