Spagna: superati per la prima volte 21 milioni di occupati, disoccupazione scende all'11,6 per cento

- La Spagna ha superato per la prima volta i 21 milioni di occupati dopo che 603.900 persone hanno trovato lavoro nel secondo trimestre del 2023. E' quanto emerge dall'indagine sulla popolazione attiva pubblicata oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il tasso di disoccupazione è diminuito a 2.762.500 persone (-365.300 unità), il dato più basso dal 2008, passando dal 13,3 per cento all'11,6 per cento in un solo trimestre. L'anno scorso il calo è stato di 255.300 unità e la media degli ultimi sei anni (escluso il 2020) è stata di 227.140 unità. (Spm)