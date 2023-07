Romania: lavoratori edili protestano davanti al governo contro l'eliminazione delle agevolazioni fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori edili protestano davanti al governo di Bucarest contro la possibile abrogazione delle agevolazioni fiscali concesse ai dipendenti del settore. Il presidente del Blocco sindacale nazionale, Dumitru Costin, ha dichiarato che le modifiche al Codice fiscale proposte dal governo non riguardano solo il settore delle costruzioni, ma colpiscono anche altre categorie di lavoratori. La Federazione generale dei sindacati famiglia e il Blocco nazionale sindacale propongono al governo un pacchetto di misure per prevenire gli effetti della revoca delle agevolazioni fiscali dal primo settembre 2023, rispettivamente: la negoziazione e conclusione di un contratto collettivo di settore e la graduale eliminazione dell'agevolazione fiscale, nel rispetto del calendario assunto tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) a partire dal 2025. I sindacati propongono, inoltre, l'adeguamento degli stanziamenti finanziari per gli investimenti finanziati dallo stato o da fondi europei, nonché la predisposizione di una politica salariale settoriale per i prossimi anni, che portino a un riequilibrio salariale, soprattutto nel settore privato. Il governo di Bucarest sta attualmente negoziando un pacchetto di misure fiscali e aumenti di tasse e imposte per coprire il deficit del bilancio statale. A partire dal 2019, i lavoratori edili non pagano l'imposta sul reddito del 10 per cento. (Rob)