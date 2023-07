Maltempo: stop all'accesso nelle aree naturalistiche del Parco Agricolo Sud Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop all'accesso nelle aree naturalistiche del Parco Agricolo Sud Milano. L'ordinanza, emessa dal Pasm che fa capo alla Città metropolitana di Milano, si è resa necessaria dopo gli eventi meteo straordinari dei giorni scorsi. Forti venti, precipitazioni piovose e grandine hanno causato numerosi danni al patrimonio arboreo. Si sono resi necessari, a tutela della sicurezza di tutti, sopralluoghi finalizzati alla verifica diffusa sulle condizioni delle piante, messe a dura prova dal maltempo. E' stato così necessario interdire in via precauzionale l'accesso alle aree naturalistiche per la durata di 30 giorni, salvo proroga o revoca anticipata; il divieto si applica a zone recintate e aperte: qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone è da imputarsi ai trasgressori del divieto. Il Pasm invita inoltre tutti i Sindaci dei Comuni interessati territorialmente a dare la massima diffusione e pubblicità all'ordinanza. Si ricorda inoltre che, sempre per ragioni di sicurezza e per garantire il ripristino dell'area, anche il Parco dell'Idroscalo resta chiuso fino a nuova comunicazione. (Com)