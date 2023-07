Serbia: Istituto geodetico, appartamenti costano l’11,2 per cento in più rispetto al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo per l'acquisto di un appartamento in Serbia nel secondo trimestre di quest'anno è aumentato dell'11,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre rispetto al primo trimestre del 2023 la crescita è dell'1,8 per cento. Lo ha annunciato l'Istituto geodetico della Repubblica serba (Rgz) secondo cui, sebbene il trend degli aumenti sui prezzi degli immobili non si sia mai fermato negli ultimi due anni, i prezzi degli appartamenti in Serbia nel secondo trimestre si sono stabilizzati a fronte di un numero inferiore di vendite. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i prezzi a Belgrado sono aumentati dell'11,4 per cento e in Vojvodina dell'11,2 per cento. Come nei trimestri precedenti, la crescita più elevata è stata registrata nella regione della Serbia meridionale e orientale, con una percentuale del 13,9 per cento. (Seb)