Francia-Samoa: Parigi annuncia apertura di un'ambasciata ad Apia

- Il ministero degli Esteri francese annuncia l'apertura di un'ambasciata ad Apia, capitale delle isole Samoa. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal Quai d'Orsay. La sede diplomatica "contribuirà soprattutto a rafforzare i legami tra le Samoa e i territori francesi della Polineasia francese, della Nuova Caledonia e di Wallis et Futuna. L'ambasciata "faciliterà anche l'impegno della Francia all'interno del Programma regionale dell'Oceania per l'ambiente (Proe), basato ad Apia. (Frp)