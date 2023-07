Decreto Pa bis: Zaffini (Fd'I), bene emendamenti su Reti oncologiche, avanti per efficientamento Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti ai colleghi della Camera per l'approvazione, nel cosiddetto decreto Pa bis (AC 1239), degli emendamenti Schifone ed altri volti a supportare l'efficientamento e la piena operatività delle reti oncologiche". Lo dichiara Francesco Zaffini, presidente della commissione Affari sociali, Salute, lavoro del Senato. "Una parte significativa del Fondo, continua il presidente Zaffini, sarà erogata sulla base del reale raggiungimento di obiettivi da individuarsi Regione per Regione, sotto il costituendo coordinamento generale delle reti oncologiche. Un tema da tempo attenzionato da me e dai colleghi del gruppo di Fd'I al Senato, oltre che dal ministero Salute che ha meritoriamente indicato il proprio parere favorevole, che ha finalmente trovato lo strumento normativo utile per l'introduzione. A nome della Commissione 10a Senato che mi onoro di presiedere - conclude Zaffini - annuncio che faremo la nostra parte molto presto, confermando il testo approvato non appena ci giungerà dalla Camera, mettendo così il governo in condizioni di predisporre gli atti conseguenti nel più breve tempo possibile. Avanti tutta per l'efficientamento del servizio sanitario nazionale, anche in tema di reti oncologiche". (Rin)