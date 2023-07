Tunisia: Protezione civile, domati 14 incendi scoppiati in sette governatorati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 14 incendi scoppiati tra lunedì, 24 luglio, e ieri nei sette governatorati di Jendouba, Beja, Siliana, Kasserine, Nabeul, Kairouan e Bizerte, per lo più nella Tunisia centro-settentrionale, sono stati completamente domati, ad eccezione di alcune aree nei quartieri di Melloula e Ain Sobh, nella città di Tabarka, nel governatorato di Jendouba. Lo ha dichiarato il portavoce ufficiale della Protezione civile, Moez Triaa, all'agenzia di stampa statale tunisina “Tap”. Triaa, inoltre, ha precisato che le sue unità non hanno registrato perdite umane durante le operazioni per arginare gli incendi, che sono giunti a lambire le zone abitate. La priorità, ha assicurato Triaa, è sempre accordata alla protezione della popolazione civile. Negli ultimi giorni, vasti incendi sono scoppiati in diverse regioni costiere della sponda meridionale del Mediterraneo, tra la Siria e la Tunisia. In Algeria, dallo scorso 23 luglio, 34 persone, di cui dieci militari, hanno perso la vita negli incendi che hanno devastato ettari di bosco, soprattutto nell’area costiera settentrionale, mentre in Tunisia un uomo è morto mentre cercava di salvare il padre dalle fiamme. In entrambi i Paesi, gli incendi sono giunti quasi nei centri abitati e migliaia di persone sono state evacuate. Ieri, il ministro dell’Interno algerino, Ibrahim Mourad, aveva tenuto un colloquio telefonico con l’omologo tunisino, Kamal Feki, per discutere di un’intensificazione della cooperazione e dell’azione congiunta per arginare gli incendi, che hanno anche provocato la chiusura del valico di confine di Melloula, tra i due Paesi. (Tut)