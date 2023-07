Niger: ministro Esteri spagnolo chiama omologo Massoudou per esprimere solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, ha chiamato il suo omologo del Niger, Hassoumi Massoudou, per esprimere il sostegno e la solidarietà della Spagna "al governo democraticamente eletto". "Condanniamo i tentativi di minare la stabilità delle istituzioni legittime in Niger. Chiediamo l'immediato ritorno alla normalità democratica", ha scritto in un messaggio su Twitter il capo della diplomazia spagnola.(Spm)