Decreto Caldo: Pirro (M5s), provvedimento tardivo e insufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come spesso capita con questo governo, la montagna ha partorito un topolino. Il decreto "Caldo" approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, che nelle scorse settimane il M5S aveva richiesto a gran voce presentando anche una mozione al Senato a mia prima firma, non solo arriva in ritardo ma è insufficiente tanto nell'impianto quanto nella dotazione economica: appena 10 milioni di euro. Restano escluse intere categorie di lavoratori parimenti esposte alle alte temperature come autonomi, rider e stagionali. E non arrivano maggiori obblighi per le aziende. Auspicando che, come spesso capita, la maggioranza non si metta pregiudizialmente di traverso intendiamo migliorare il provvedimento quando arriverà in Parlamento". Lo afferma in una nota la senatrice del M5s Elisa Pirro, componente della X commissione. (Com)