- Il ministro dei Trasporti dell'Algeria Youcef Chorfa, ha ricevuto, ieri, l'ambasciatrice del Regno Unito ad Algeri, Sharon Wardle. Lo ha riferito lo stesso ministero, affermando che le due parti hanno discusso dei modi per rafforzare la cooperazione bilaterale e il partenariato tra i due Paesi in vari ambiti legati al settore dei trasporti, in particolare il trasporto aereo. (Ala)