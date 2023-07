Decreto Alluvioni: al via discussione generale in Aula Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- E’ iniziato nell’Aula del Senato la discussione generale del decreto Alluvioni già approvato dalla Camera. Il presidente di turno, Maurizio Gasparri, si detto "rammaricato" per l'assenza in Aula dei "vertici della commissione" Ambiente. Il disegno di conversione del decreto sugli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dallo scorso primo maggio prevede numerose norme, dal Commissario straordinario alla ricostruzione fino alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi.(Rin)