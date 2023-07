Energia: colloqui tra Algeria e Azerbaigian per rafforzare cooperazione nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Risorse minerarie dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto ieri l'ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian, Tural Rzayev. Lo ha riferito il ministero dell’Energia algerino, precisando che le due parti hanno discusso delle opportunità per sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo dell'energia e delle risorse minerarie, già definita come “amichevole ed eccellente”, soprattutto nel settore degli idrocarburi, come nel caso dei servizi per i pozzi, e per quelli relativi al trasporto di carburanti. Un partenariato tra i due Paesi, inoltre, è già attivo nel campo dell’industria petrolifera e della produzione di gas. Le due parti hanno anche sottolineato la necessità di esplorare le opportunità di cooperazione e investimento in entrambi i Paesi per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie. Sono stati discussi, infine, gli ultimi sviluppi relativi ai mercati petroliferi e la fruttuosa cooperazione tra i due Paesi, in particolare all’interno dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec). (Ala)