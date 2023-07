Spagna: governo concede nazionalità a scacchista iraniana Sara Khadem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Pedro Sanchez ha concesso la nazionalità spagnola alla scacchista iraniana Sara Khadem, che si era rifiutata di gareggiare con il velo durante il campionato mondiale tenutosi in nella città di Almaty, in Kazakhstan, il 26 dicembre dello scorso anno. Il gesto è stato interpretato come un tacito sostegno alle proteste in Iran dopo la morte della giovane Mahsa Amini. Sanchez aveva incontrato la scacchista iraniana al Palazzo della Moncloa di Madrid il 25 gennaio. "Quanto ho imparato oggi da una donna che mi ispira, la grande maestra di scacchi Sara Khadem. Tutto il mio sostegno alle atlete. Il tuo esempio contribuisce a un mondo migliore", aveva dichiarato il capo ad interim dell'esecutivo. La 26enne ha abbandonato l'Iran insieme al figlio e al marito, il regista Ardeshir Ahmadi, quando il governo iraniano ne aveva ordinato l'arresto ed si è trasferita con la sua famiglia in Spagna. Lo scorso maggio ha giocato le sue prime partite a Salamanca, in attesa di poter essere naturalizzata per poter continuare a competere a livello internazionale. (Spm)