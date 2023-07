Autonomia: Ricci (Pd), ormai è rebus, riforma spezza Italia, governo già in vacanza continua a rimandare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai il governo ha deciso di rimandare tutto rimandare a settembre. Dopo salario minimo e Pnrr, ieri si è aggiunta anche l'Autonomia differenziata", afferma Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd. "La riforma voluta da Calderoli, ormai, è un rebus. Ancora non si vedono risorse per garantire i Lep, su temi importanti e già in difficoltà come sanità, trasporti e scuola. Non arrivano buoni segnali dalla maggioranza, che è già in vacanza. Arrancano su tutti i tavoli più importanti, rimandano e temporeggiano - continua Ricci - Non sfuggiranno così al dibattito: è una riforma con troppe opacità che spezza l'Italia. Non possiamo permettercelo, non passerà". (Rin)