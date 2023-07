Sardegna: incendio colle San Michele a Cagliari, sindaco Truzzu chiede pene esemplari per responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pene esemplari coloro che ieri hanno appiccato l'incendio che ieri è partito alla metà del versante occidentale del Colle di San Michele a Cagliari e che si è poi propagato verso sud sospinto dal forte vento di Maestrale che ha caratterizzato tutta la giornata. Lo ha chiesto il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu, che ha definito gli incendiari “colpevoli nemici della città”. L'incendio, grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, di Forestas e dei volontari della Protezione Civile, è stato circoscritto rapidamente. “Il Comune di Cagliari – ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu - si è subito messo a disposizione delle autorità inquirenti fornendo la massima collaborazione per determinare le cause del rogo: nella sciagurata ipotesi che si dovesse appurare la dolosità del fatto, da cagliaritano e da Sindaco mi auguro pene esemplari per i colpevoli nemici della città Ringrazio tutti i soccorritori che, in una giornata costellata da numerosi incendi, sono intervenuti tempestivamente a salvaguardia del Colle di San Michele”. Il vicesinsaco e assessore al Verde Pubblico, Giorgio Angius, ha dichiarato che “dal primo sopralluogo l’incendio ha interessato la macchia mediterranea della pineta storica nell’area sud-ovest del parco. L’incendio non ha interessato il Castello. Ringrazio l’Assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu per l’immediata presenza sul posto e la collaborazione della Regione. Il Parco rimarrà chiuso nei prossimi giorni per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza” (Rsc)