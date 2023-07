Russia-Africa: ministra Cooperazione tedesca, vertice San Pietroburgo “show di Putin”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice Russia-Africa che si tiene a San Pietroburgo nelle giornate di oggi e domani, 28 luglio, è “uno show di pubbliche relazioni” del presidente russo, Vladimir Putin. È quanto dichiarato dalla ministra della Cooperazione economica e dello Sviluppo tedesca, Svenja Schulze, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Funke. In particolare, l'esponente del governo di Berlino ha messo in guardia gli Stati africani da una più stretta collaborazione con la Russia e il titolare del Cremlino. Al riguardo, Schulze ha affermato: “Chi promette grano russo a buon mercato ai Paesi dell'Africa e allo stesso tempo bombarda i porti dell'Ucraina per l'esportazione di cereali non vuole combattere la fame, ma soltanto creare nuove dipendenze”. Secondo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), la Russia è anticoloniale esclusivamente nella retorica, “infatti le sue azioni in Africa mirano alla dipendenza e allo sfruttamento. Per Schulze, Mosca esporta in Africa “armi, notizie false e mercenari, spesso con conseguenze fatali” e, in termini di politica per lo sviluppo, “ha poco da offrire ai Paesi” de del continente. La ministra per la Cooperazione economica e lo Sviluppo tedesca ha, infine, affermato che il vertice di San Pietroburgo è “un'opportunità” per i partner africani della Germania di confrontarsi con Putin sulle “loro richieste”, con la fine della guerra in Ucraina e l'esportazione senza ostacoli del grano dall'ex repubblica sovietica “nell'interesse di tutto il mondo”. (Geb)