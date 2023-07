Germania: ministro Finanze Lindner, bilancio difesa rimarrà elevato su base duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio per la difesa della Germania rimarrà elevato su base duratura, con una “crescita visibile” nei prossimi anni, o “almeno” non subirà gravi diminuzioni. È quanto dichiarato dal ministro della Finanze tedesco, Christian Lindner, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”. Allo stesso tempo, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha evidenziato che le spese militari torneranno a scendere dall'obiettivo Nato del 2 per cento del Pil. Stabilita dall'Alleanza atlantica nel 2014 con scadenza nel 2024, tale soglia è stata raggiunta per la prima volta dalla Germania sommando al bilancio ordinario della difesa il fondo speciale per le Forze armate (Bundeswehr). Istituito dal governo federale nel 2022, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, questo strumento ha una dotazione nominale di 100 miliardi di euro. Per Lindner, le spese militari della Germania scenderanno dal 2 all'1,4 per cento del Pil quando il fondo speciale per la Bundeswehr “sarà esaurito” e “questo è assicurato”. Gli stanziamenti per la difesa sono attualmente destinati ad aumentare di 1,7 miliardi di euro a circa 51,8 miliardi di euro. (Geb)