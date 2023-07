Clima: Curcio (Protezione civile), per l'emergenza nazionale serve tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Curcio, capo del dipartimento di Protezione civile, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "è normale che occorra un po' di tempo per definire la dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale. Al di là degli eventi che hanno creato situazioni drammatiche e perdite di vite umane, come è accaduto in questi ultimi giorni, dobbiamo verificare l'impatto e le conseguenze strutturali che hanno avuto il maltempo al Nord e gli incendi al Sud sulla popolazione, le attività produttive, le infrastrutture". Per quanto riguarda i passaggi che servono per determina.re lo stato di emergenza nazionale, e cosa comporta all'atto pratico: "Con la dichiarazione dello stato di emergenza, in generale, si permette l'utilizzo di poteri straordinari per la gestione delle conseguenze determinate dalle calamità, si stanziano le prime risorse finanziare e si può prevedere la concessione di ristori alla popolazione e alle imprese. Prima di attivarla, però, - continua il capo della Protezione civile - bisogna circoscrivere i territori in cui si sono avuti i danni strutturali e quelli dove si sono verificati e si prevedono disagi alla popolazione, e dovremo arrivare ad una stima del danno. Poi dovremo fare dei sopralluoghi nei territori colpiti ed un'istruttoria. Sono valutazioni che facciamo insieme al territorio, alle Regioni, per capire anche quali dovranno essere gli strumenti per intervenire". (segue) (Res)