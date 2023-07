Clima: Curcio (Protezione civile), per l'emergenza nazionale serve tempo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi atmosferici violenti, come vento, grandine, pioggia, possono determinare uno stato di emergenza: "Dipende dalla loro gravità e dall'intensità del danno. Una pioggia intensa è una cosa, una pioggia che distrugge abitazioni e capannoni, danneggia linee elettriche, strade e infrastrutture è un'altra cosa". Martedì è stata durissima, maltempo e grandine al Nord e incendi in tutto il Sud: "È stata una giornata terribile, molto complicata. Per gli incendi abbiamo ricevuto e dato corso a ben 37 richieste di intervento della flotta antincendio nazionale. Ieri ne abbiamo ricevute altre 22. E stiamo parlando di interventi che si aggiungono a quelli, numerosissimi, effettuati sul territorio dalle Protezioni civili regionali". Che non a caso, come ha fatto ieri l'Abruzzo, chiedono un rafforzamento: "C'è questa necessità. Gli eventi atmosferici estremi stanno mettendo sotto pressione le Protezioni civili regionali e quella nazionale. E l'estate è ancora lunga: dobbiamo restare attenti e prudenti, ma soprattutto adeguare i nostri comportamenti. Qui si discute dei cambiamenti climatici, ma gli eventi accadono e c'è bisogno di dare risposte". È un po' così anche sulla prevenzione, se ne parla da sempre, ma si fa poco: "Bisognerebbe intanto smettere di parlare di prevenzione solo quando ci sono le emergenze. La prevenzione deve essere un'attività costante, continua, si deve fare nelle scuole e deve far parte della nostra quotidianità. Dobbiamo crescere molto, come Paese, su questo aspetto", ha concluso Curcio. (Res)