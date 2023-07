Pacifico: Usa schiereranno cutter Guardia costiera a Papua Nuova Guinea dal mese di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti schiereranno un cutter oceanico della Guardia costiera a Papua Nuova Guinea già dal mese di agosto, per aiutare quel Paese insulare del Pacifico a vigilare sulle attività di pesca e traffico illegale. Lo ha annunciato ieri il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin, che durante una visita al Papua ha incontrato il primo ministro di quel Paese, James Marape. La visita di Austin è la prima a Papua da parte di un segretario della Difesa Usa, a dimostrazione della crescente importanza strategica attribuita da Washington alla regione. "Ora l'Indo-Pacifico è il nostro teatro prioritario. Partenariati come il nostro sono critici per mantenere questa regione vitale libera e aperta", ha dichiarato il segretario a margine dell'incontro con Marape. Per quanto riguarda invece l'accordo di cooperazione trai due Paesi nel campo della difesa, in attesa della ratifica del parlamento di Papua, Austin ha assicurato che Washington intende rispettare "la sovranità e l'autonomia" del Paese. (segue) (Was)