Salario minimo: Donzelli (Fd'I), si rischia di livellare verso il basso gli stipendi

- Giovanni Donzelli, numero due di Fratelli d'Italia, nega che sul salario minimo l'opposizione abbia messo in difficoltà il governo. "Non mi sembra proprio - dice in una intervista alla "Stampa" - È grazie a Giorgia Meloni che si è aperto un dialogo che è stato indirizzato finalmente in maniera più razionale. Invece di fare promesse spot come hanno fatto le opposizioni, si affronterà il tema in maniera seria e ce ne faremo carico". "Il lavoro povero - continua il deputato - è un tema reale, ma dubito che chi ha creato il problema, ovvero la sinistra che ha governato per anni, possa trovare soluzioni utili. Il rischio della proposta presentata dalle opposizioni è il livellamento in basso dei salari e lo smantellamento della contrattazione. Che ci sono a fare i sindacati se eliminiamo la contrattazione?". "Non abbiamo certo paura del confronto - aggiunge - ricordo che Giorgia Meloni è andata al congresso della Cgil per parlare anche di questi temi. Ma ci sono cose che vorrei non fossero ignorate. I dati del Fmi mostrano che l'Italia cresce più di Francia e Germania, l'indice Mib è ai valori più alti dal 2009, anche l'occupazione, con lavoro stabile, è a livelli record. Insomma, i presagi della sinistra su un'Italia povera e isolata erano falsi. E il viaggio a Washington di Giorgia Meloni è l'ennesima prova della credibilità dell'Italia", ha concluso Donzelli.(Res)