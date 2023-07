Iraq: proteste a Baghdad contro sanzioni statunitensi a 14 banche private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di manifestanti hanno protestato davanti alla sede della Banca centrale dell’Iraq (Cbi), al centro di Baghdad, ieri, contro l’aumento del tasso di cambio del dollaro statunitense sul mercato nazionale a seguito delle sanzioni imposte da Washington a 14 istituti bancari privati del Paese lo scorso 19 luglio. Ad organizzare le proteste è stato il movimento della Rivoluzione di ottobre, lo stesso che aveva indetto manifestazioni di massa contro la crisi politico-economica nel 2021. Secondo l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, a causa delle sanzioni Usa, motivate da sospetti su un possibile “traffico di valuta” a beneficio dell’Iran (una questione in parte legata al pagamento da parte di Baghdad delle forniture di gas iraniano), il tasso di cambio del dollaro statunitense negli ultimi giorni ha superato i 1.570 dinari iracheni, mentre in precedenza era attestato sui 1,470 dinari. I 14 istituti bancari colpiti dalle sanzioni Usa, infatti, rappresentano circa un terzo delle banche private del Paese e il divieto ad esse imposto di effettuare transazioni in dollari potrebbe avere gravi ripercussioni non solo sul tasso di cambio del dollaro sul mercato nazionale (che incide sul potere d’acquisto nella valuta locale), ma anche sugli investimenti stranieri. Per questo, le 14 banche hanno rivolto un appello al governo di Baghdad affinché adotti misure adeguate. Intanto, il direttore della Cbi, Ali al Allaq, ha annunciato ieri che la banca centrale continuerà a scambiare dollari al tasso di cambio precedente l’imposizione di sanzioni Usa, ovvero a 1.320 dinari per un dollaro. Lo scorso 23 luglio, inoltre, il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, aveva incontrato Al Allaq per discutere dei modi per stabilizzare il valore del dinaro rispetto alla valuta statunitense. (Irb)