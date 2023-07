Clima: un bambino su due in Europa e Asia Centrale esposto a frequenza elevata ondate calore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un'analisi degli ultimi dati disponibili relativi a 50 Paesi, pubblicata dall'Unicef in un nuovo studio, circa la metà dei bambini dell'Europa e dell'Asia centrale - ovvero 92 milioni - è esposta a un'elevata frequenza di ondate di calore. Questo dato corrisponde al doppio della media globale di un bambino su quattro esposto a un'elevata frequenza di ondate di calore. L'anno scorso l'Europa ha vissuto il secondo anno più caldo mai registrato nella regione. Per alcuni Paesi dell'Europa sud-occidentale è stato il più caldo mai registrato. In Asia centrale la frequenza delle ondate di calore è aumentata del 30 per cento in 60 anni. "Beat the heat: protecting children from heatwaves in Europe and Central Asia" (Battere il caldo: proteggere i bambini dalle ondate di calore in Europa e Asia Centrale) rileva che i bambini sono particolarmente vulnerabili all'impatto delle ondate di calore, che li espongono al rischio di gravi malattie, tra cui il colpo di calore. Negli ultimi anni, le ondate di calore in Europa e Asia centrale sono diventate più frequenti e non accennano a diminuire. In tutta la regione, la frequenza delle ondate di calore è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Secondo gli scenari più ottimistici di aumento della temperatura globale di 1,7 gradi Celsius, entro il 2050 tutti i bambini dell'Europa e dell'Asia centrale saranno esposti a un'elevata frequenza di ondate di calore, l'81 per cento sarà esposto a un'elevata durata delle ondate di calore e il 28 per cento sarà esposto a un'elevata gravità delle ondate di calore. (segue) (Res)