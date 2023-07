Clima: un bambino su due in Europa e Asia Centrale esposto a frequenza elevata ondate calore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Paesi dell'Europa e dell'Asia centrale stanno sentendo il calore della crisi climatica e la salute e il benessere dei bambini ne risentono maggiormente", ha dichiarato Regina De Dominicis, Direttore regionale dell'Unicef per l'Europa e l'Asia centrale. "La metà dei bambini della regione è attualmente esposta a una frequenza elevata di ondate di calore. Si prevede che questa percentuale crescerà fino a raggiungere la totalità dei bambini nel 2050. La moltitudine di implicazioni negative sulla salute attuale e futura di una percentuale così significativa di bambini della regione deve essere un catalizzatore per i governi che devono investire con urgenza in misure di mitigazione e adattamento", ha dichiarato De Dominicis. In Italia nel 2020 erano 6,1 milioni i minorenni esposti a un'alta frequenza di ondate di calore, mentre nel 2050 saranno 8,7 in uno scenario a basse emissioni. Per quanto riguarda la durata delle ondate di calore, nel 2020 avevamo 7,2 milioni di minorenni esposti a una durata elevata, nel 2050 ne avremo 8,7 in uno scenario a basse emissioni. I neonati e i bambini piccoli sono i più a rischio durante le ondate di calore, poiché la loro temperatura interna aumenta in modo sensibilmente più elevato e più rapido rispetto agli adulti. Le ondate di calore influiscono anche sulla capacità di concentrazione e di apprendimento dei bambini, mettendo a rischio la loro istruzione, si legge nello studio. Sebbene i bambini siano particolarmente vulnerabili all'impatto delle ondate di calore, la maggior parte degli adulti percepisce il caldo in modo diverso, rendendo difficile per i genitori e le persone che se ne prendono cura identificare le situazioni di pericolo o i sintomi di malattie legate al caldo nei bambini, mettendo ulteriormente a rischio la loro salute. (segue) (Res)