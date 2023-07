Clima: un bambino su due in Europa e Asia Centrale esposto a frequenza elevata ondate calore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contribuire alla protezione dei bambini, l'Unicef esorta i governi dell'Europa e dell'Asia centrale a: incorporare la mitigazione e l'adattamento alle ondate di calore nei Contributi determinati a livello nazionale (Ndc), nei Piani nazionali di adattamento (Nap) e nelle politiche di riduzione del rischio di disastri e di gestione del rischio di disastri, mantenendo i bambini al centro di tutti i piani; investire nell'assistenza sanitaria di base per sostenere la prevenzione, l'intervento precoce, la diagnosi e il trattamento delle malattie legate al caldo tra i bambini, anche attraverso la formazione di operatori sanitari e insegnanti; investire in sistemi nazionali di allerta climatica, effettuare valutazioni ambientali locali e sostenere iniziative di preparazione alle emergenze e di costruzione della resilienza; adattare i servizi idrici, igienici, sanitari, scolastici, nutrizionali, di protezione sociale e di tutela dell'infanzia per far fronte agli impatti delle ondate di calore; garantire fondi adeguati per finanziare interventi che proteggano i bambini e le loro famiglie dalle ondate di calore; fornire ai bambini e ai giovani una formazione sui cambiamenti climatici e sulle competenze ecologiche. La scienza dimostra che l'aumento delle temperature è il risultato del cambiamento climatico. L'Unicef esorta i governi dell'Europa e dell'Asia centrale a ridurre le emissioni di CO2 per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius e a raddoppiare i finanziamenti per l'adattamento entro il 2025. (Res)