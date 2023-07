Infrastrutture: Tajani, Adriatico di nuovo strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel vertice trilaterale con Croazia e Slovenia è emersa l'intenzione di promuovere un hub strategico per la logistica tra Europa e Asia, lo sviluppo dei porti, la sicurezza marittima, la protezione ambientale, oltre che per contrastare il traffico di esseri umani a fronte della forte crescita di arrivi di migranti irregolari dalla rotta balcanica. Sotto questo riguardo il ministro osserva che "Brindisi, Ancona, Trieste sono le città italiane in prima linea verso i Balcani. E i Balcani Occidentali sono una delle priorità di politica estera dell'Italia. Oltre alla riunione di Brindisi e a quella di Ancona, voglio ricordare che a Trieste nel gennaio scorso, abbiamo definito una strategia nazionale per potenziare la presenza delle nostre imprese nell'area balcanica, e abbiamo dato il via ad un'operazione di politica estera e di crescita economica". "Adesso - aggiunge - facciamo tappa a Brindisi: l'Adriatico ritorna ad essere uno snodo strategico nella strategia del Governo". (segue) (Res)