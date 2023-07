Infrastrutture: Tajani, Adriatico di nuovo strategico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un tema prioritario per la sicurezza nazionale: l'integrazione europea dei Balcani Occidentali diventata ancor più rilevante alla luce delle tensioni nell'area: "I Balcani Occidentali non possono più attendere l'ingresso nella Ue. La forte domanda di Europa e di Italia che viene da questi Paesi va ascoltata: bisogna dare loro certezza sul processo di integrazione, sulla tempistica e soprattutto sul risultato finale. Se non saremo in grado di dare risposte, non potremo stupirci se guarderanno da un'altra parte. L'aggressione russa all'Ucraina ci ricorda ogni giorno quale sia la posta in gioco. La sicurezza europea verrebbe seriamente compromessa da questa prospettiva e l'Italia sarebbe tra i Paesi maggiormente esposti ai rischi che deriverebbero da un tale scenario, anche sul fronte migratorio". Tra le sfide che l'Italia è chiamata ad affrontare sotto il profilo della sicurezza c'è la gestione dei flussi migratori irregolari. "Se non gestiti, i flussi migratori continueranno ad aumentare. La nostra strategia nei Balcani Occidentali - conclude Tajani - è fatta anche di una continua e paziente azione diplomatica per stabilizzare la regione, evitare l'aumento delle tensioni e quindi prevenire i flussi migratori irregolari. Abbiamo avuto il merito di riportare la questione migratoria al centro dell'agenda europea e internazionale". (Res)