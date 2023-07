Sardegna: formazione, ampliata platea per avviso Academy aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avviso “Academy aziendali” sarà aperto anche alle piccole imprese. Lo ha deciso la Giunta regionale, nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, per consentire anche alle aziende più piccole di partecipare al Bando. “Continuano gli investimenti dell'esecutivo regionale in alta formazione per creare nuove competenze che valorizzino il capitale umano - afferma Lai - Apriamo alle piccole e medie imprese, tessuto della nostra economia, per dare una prospettiva più ampia alla formazione in azienda. In questo modo anche queste realtà imprenditoriali avranno la possibilità di aggiornare il proprio personale e formare nuove risorse per il mercato locale”. L’Avviso prevede l’erogazione di sovvenzioni alle imprese operanti in Sardegna per l'organizzazione e la gestione, anche tramite le “academy aziendali” (in collaborazione con le agenzie formative accreditate o gli istituti tecnici superiori operanti in Sardegna) di percorsi formativi sperimentali finalizzati all'aggiornamento continuo del personale o all'acquisizione di competenze professionali da parte di donne e giovani disoccupati partecipanti ai medesimi percorsi, in misura non superiore ad 1/3 del numero complessivo di partecipanti. Nello specifico, il Bando propone nuovi percorsi formativi in settori strategici per la nostra economia, come l’accoglienza turistica e l’enogastronomia, i trasporti, la mobilità e l’innovazione tecnologica negli ambiti più innovativi del settore energia, quali l’efficienza energetica e le rinnovabili. “I corsi - spiega l’assessore del Lavoro - sono basati sul metodo di apprendimento ‘work based learning’, un approccio stimolante che coniuga la formazione e il lavoro, attraverso la simulazione dell’ambiente imprenditoriale e professionale, quindi con l’uso di laboratori, cucine e workshop”. (Rsc)