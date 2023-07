Pa: Zangrillo, già 100 mila assunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interruzione dell'avvicendamento del personale ha determinato una contrazione di 300 mila dipendenti pubblici e un innalzamento dell'età media da 43 a 50 anni. "Nel rapporto residenti-dipendenti siamo in ritardo sul resto d'Europa, ma nella logica di far accadere le cose stiamo già rispondendo". Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo commenta così, in una intervista al "Sole 24 Ore" - il deficit strutturale per la sanità, riassunto efficace di carenze che si incontrano in tutta l'amministrazione. "I piani di reclutamento dal 2023 al 2027 - continua Zangrillo - prevedono una media di 160 mila ingressi l'anno. La vera sfida è quella di rendere attrattiva la nostra organizzazione, abbandonandola narrazione del posto fisso e garantendo formazione, opportunità di crescita professionale e merito a tutti coloro che guardano alla Pa come opportunità di impiego". Sul contratto dei medici, però, l'intesa manca ancora. "Questo governo sta producendo uno sforzo straordinario per concludere la tornata contrattuale 2019-2021. Cerchiamo di recuperare il ritardo accumulato negli scorsi anni, consapevoli della complessità del contesto in cui viviamo. Tra la fine del 2022 e i primi mesi di quest'anno abbiamo firmato i contratti relativi a enti locali, sanità e scuola, per oltre 2 milioni di dipendenti". "Stiamo lavorando - aggiunge - anche per il contratto dei dirigenti medici, su cui per chiudere in fretta serve la responsabilità di tutti, e la prossima settimana avvieremo le trattative per i dirigenti delle funzioni locali". (segue) (Res)