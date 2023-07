Pa: Zangrillo, già 100 mila assunti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cruciale sarà però la manovra. "Il salario è fondamentale per contribuire a un modello di gestione delle persone che sviluppi motivazione e senso di appartenenza; questo desidero per i 3,2 milioni di dipendenti pubblici. L'ultima legge di bilancio, chiamata a sostenere famiglie e imprese in una fase drammatica della congiuntura, non ha lasciato spazio a risorse per i rinnovi 2022-2024. Diventa perciò una mia priorità - osserva il ministro - lavorare affinché la prossima contenga i fondi per avviare il percorso". Capitolo Pnrr: "Abbiamo riprogettato i concorsi riducendone in modo significativo i tempi e dotandoli di una strumentazione digitale, il portale InPa. Questo ci consentirà di rispettare lo sfidante obiettivo di 170 mila ingressi nel 2023". "Anche su questo - continua Zangrillo - sono fiducioso, avendo realizzato alla fine del mese di giugno più di 100 mila ingressi. C'è poi l'investimento strategico sulla formazione, con l'impegno a triplicare già da quest'anno le giornate. In un'epoca in cui tutto cambia a una velocità straordinaria", lo sviluppo di nuove competenze e l'espansione delle conoscenze "dei nostri dipendenti è una necessità inderogabile". (Res)