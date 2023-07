Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Gli appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori la delibera sul piano casa e quella sull'assestamento di bilancio. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10-18)- In occasione del 30esimo anniversario degli attentati di mafia alla chiesa di San Giorgio al Velabro e a San Giovanni in Laterano, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di scoprimento della targa commemorativa presso la chiesa di San Giorgio al Velabro alla presenza del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e delle altre autorità. Via del Velabro a Roma (Ore 8:40). (segue) (Rer)