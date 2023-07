Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli sarà presente alla fiaccolata "di memoria e impegno in ricordo di tutte le vittime delle mafie per rilanciare la lotta alla mafia che uccide la speranza, semina terrore e ruba il nostro futuro". Piazza di San Giovanni in Laterano (Ore 23:30)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci partecipa alla fiaccolata per il trentesimo anniversario degli attentati mafiosi alle chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro. Partenza alle 00,04 di venerdì 28 luglio da San Giovanni in Laterano e arrivo a piazza San Giorgio al Velabro (piazza di San Giovanni in Laterano (Ore 23:30) (segue) (Rer)