Turchia-Libia: colloquio ad Ankara tra capi diplomazia, focus su relazioni bilaterali

- Il ministro degli Esteri del governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla al Mangoush, ha incontrato nella capitale turca, Ankara, l'omologo Hakan Fidan. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero libico, affermando che le parti hanno passato in rassegna "i forti rapporti fraterni tra i due Paesi e i due popoli, gli aspetti di cooperazione congiunta e le modalità per valorizzarli in vari campi". L'incontro ha anche toccato gli sviluppi della situazione regionale e internazionale e gli sforzi compiuti in tal senso, nonché l'impegno per sostenere la stabilità della Libia. (Lit)