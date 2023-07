© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 23 militari in Colombia sono stati arrestati per presunta corruzione. Gli arresti, riferisce l’emittente “WRadio”, sono stati effettuati nella capitale Bogotà e nei dipartimenti di Magdalena, Antioquia, Huila, Cordoba e Narino. I militari sono accusati di associazione a delinquere, appropriazione indebita, falso in atto pubblico, frode processuale, abuso di pubblico ufficio e prevaricazione. (Mec)