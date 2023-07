Siria: Usa, manovre pericolose di un velivolo militare russo nei cieli del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda volta in una settimana, un aereo militar russo si è “pericolosamente” avvicinato a un drone statunitense nei cieli della Siria. Lo ha dichiarato, ieri, la Casa Bianca, accusando la Russia di violare i protocolli internazionali, come riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. “Abbiamo visionato i primi rapporti di un secondo aereo militare russo che questa settimana ha volato pericolosamente vicino a un nostro drone durante una missione contro lo Stato islamico”, ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, assicurando che Washington continuerà a concentrare la propria attenzione sul contrasto a questa organizzazione terroristica. Lo scorso 25 luglio, le Forze armate statunitensi avevano riferito che un aereo da combattimento russo aveva danneggiato un drone MQ-9 Reaper statunitense in Siria, lanciando alcuni “flares”, artifici pirotecnici che producono un intenso calore e vengono utilizzati per sviare missili con guida all’infrarosso, contro il velivolo Usa. Da parte sua, il vicedirettore del Centro di coordinamento russo presso la base militare siriana di Hmeimim, ha dichiarato, in un comunicato stampa, che un drone di produzione statunitense Mq-9 della coalizione internazionale (contro lo Stato islamico) guidata da Washington si è “pericolosamente avvicinato a due caccia Su-35 ed Su-34 dell’aviazione militare russa”. Gorinov, inoltre, ha precisato che l’incidente è avvenuto ieri alle 7:34 ora locale, a un’altitudine di 6.200 metri, nello spazio aereo sovrastante la regione di Al Bab. (Res)