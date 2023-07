Imprese: Simest, al via agevolazioni Fondo 394, oggi apre portale per presentazione domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simest, la Società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, comunica che sarà attiva da questa mattina la finanza agevolata del Fondo 394, lo strumento gestito in convenzione col ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per il finanziamento degli investimenti dedicati alla crescita estera delle imprese italiane. Il fondo ha una dotazione di 4 miliardi di euro, risorse riservate in prevalenza alle Pmi. Le domande di accesso ai finanziamenti possono essere presentate dalle imprese, dai soggetti abilitati e dagli istituti bancari sul portale disponibile sul sito "simest.it". Fra le principali novità della finanza agevolata del Fondo 394 figurano il sostegno agli investimenti per la transizione ecologica e digitale e per il rafforzamento della solidità patrimoniale delle imprese con vocazione internazionale. Saranno previsti benefici per le imprese appartenenti alle filiere produttive votate all’export e per le imprese impattate da rincari dei costi energetici. Saranno inoltre previste condizioni dedicate per le imprese con interessi diretti in aree strategiche per il Made in Italy, come i Balcani Occidentali, e per quelle localizzate nei territori colpiti dalla recente alluvione in Emilia-Romagna. (segue) (Com)