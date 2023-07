Medio Oriente: movimento Hamas, andremo al Cairo a discutere di quattro questioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento di resistenza islamica palestinese Hamas prenderà parte all’incontro tra i segretari generali delle fazioni palestinesi in programma per il prossimo 30 luglio, al Cairo, in Egitto, per discutere principalmente di quattro questioni. Lo ha dichiarato Harun Nasser al Din, membro dell’ufficio politico di Hamas, all’agenzia di stampa palestinese “Shehab”. Fra le quattro questioni, spicca anzitutto quella relativa alla cessazione degli arresti politici in Cisgiordania, ma sarà dedicato spazio anche all’organizzazione della resistenza “in tutte le sue forme”, al diritto del popolo palestinese a uno Stato indipendente e alle possibilità di un accordo per trovare un approccio unitario di tutte le forze politiche palestinesi all’“occupazione israeliana”. Tale accordo, ha spiegato Nasser Al Din, dovrà coinvolgere anche il movimento Fatah, che detiene le redini dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) in Cisgiordania. (Res)