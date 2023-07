Germania: ministro Economia Habeck, prorogare freni a prezzi energia fino a Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I freni ai prezzi dell'energia in vigore in Germania fino alla fine dell'anno devono essere prorogati oltre il prossimo inverno, fino alla Pasqua del 2024, perché “funzionano come un'assicurazione contro i costi che aumentano”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. Per rispondere alla crisi dell'energia, il governo federale ha limitato i prezzi di gas ed elettricità, istituendo a tal fine un fondo speciale dal 200 miliardi di euro. La proroga di questo strumento è già in discussione tra l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz e la Commissione europea. Per Habeck, si tratterebbe soprattutto di un provvedimento precauzionale, data la diminuzione dei costi di gas ed elettricità. Secondo l'esponente dei Verdi, se i prezzi di queste fonti di energia “scendono e sono sotto il tetto di 40 centesimi per l'elettricità o 12 per il gas per i consumatori privati, allora non servono i freni”. Tuttavia, “se dovesse succedere qualcosa, la sicurezza sarà ancora presente nel prossimo inverno” con l'estensione dei due strumenti. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha, infine, affermato che dei 200 miliardi di euro mobilitati contro il rincaro dell'energia “finora ne sono stati spesi soltanto 18”. (Geb)