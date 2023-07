Usa: Ohio, licenziato il poliziotto che ha sguinzagliato il cane di servizio contro un camionista afroamericano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Circleville, in Ohio, ha licenziato un agente che ha deliberatamente sguinzagliato il cane di servizio contro un camionista afroamericano fermato per un controllo. In una nota, le forze dell’ordine hanno identificato il poliziotto con il nome di Ryan Speakman. “Non ha seguito le procedure e gli standard comportamentali fissati per gli agenti del nostro dipartimento: alla luce dei fatti, è stato rimosso dall’incarico”, si legge nella nota. La vittima è il camionista 23enne Jadarrius Rose, che il 4 luglio scorso è stato fermato dalla polizia statale per un controllo dovuto alla mancanza di un parafango. (Was)