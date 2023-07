© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è da poco atterrata a Washington, per la sua prima missione negli Stati Uniti dall’insediamento del suo governo. Durante la visita di due giorni, la premier ha in programma una serie di incontri al Congresso, nella mattinata di giovedì 27 luglio. A seguire, nel pomeriggio, incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca. (Was)