Malesia-Filippine: incontro Anwar-Marcos, discussa "flessibilità" su approccio crisi Myanmar

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha incontrato a Kuala Lumpur il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr., col quale ha discusso la crisi politica nel Myanmar, definita dal capo del governo malesiano una "questione critica" per l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). "Abbiamo parlato del Myanmar, di rafforzare il Consenso in cinque punti dell'Asean, ma anche di dare flessibilità e spazio ai Paesi vicini sul piano informale", ha detto Anwar nel corso di una conferenza stampa congiunta a margine dell'incontro. Il primo ministro ha precisato che tale flessibilità "non dovrà essere ottenuta sacrificando la questione dei diritti umani e il trattamento delle minoranze, in particolare i rohingya e altre minoranze birmane nel Myanmar". (segue) (Fim)