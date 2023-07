Siria: si propagano rapidamente gli incendi in prossimità della città portuale di Latakia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vasti incendi, scoppiati martedì sera, 25 luglio, in prossimità della città portuale di Latakia, capoluogo dell’omonimo governatorato della Siria nord-occidentale, si sono rapidamente propagati, a causa delle alte temperature, dell’aridità del suolo e dell’intensa ventilazione. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Secondo il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadeed”, l’area interessata dagli incendi comprende le regioni boschiva nelle campagne di Latakia e i vigili del fuoco, con il supporto delle Forze armate di Damasco, stanno tentando di arginare la propagazione delle fiamme. Fonti locali riferiscono di vaste zone boschive sono state distrutte, in particolare nei pressi dei villaggi di Hammam, Beit Souahili, Solas, Khirbet Solas, Bastenjiq, Al Nahr al Aswad, Ain al Zarqa, Al Tarkeya e al Zahraa, tutti a nord-est della città di Latakia. Oltre ai danni materiali, molti animali hanno perso la vita a causa degli incendi, mentre si hanno notizie di diversi casi di sintomi di soffocamento. Dalla serata del 25 luglio, i vigili del fuoco del governatorato di Latakia hanno mobilitato tutte le loro unità, richiedendo rinforzi dai governatorati limitrofi sotto il controllo del governo di Damasco. Le Forze armate governative sono intervenute a supporto dei vigili del fuoco, mettendo a disposizione un elicottero. Secondo il quotidiano filo-governativo “Al Wahda”, il governatore di Latakia, Amel Ismail Hilal, ha riferito ieri che, sui fronti occidentale e meridionale, l’incendio era stato contenuto già dal pomeriggio di ieri, mentre erano in corso operazioni sul fronte nord. (Res)