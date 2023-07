Giordania-Regno Unito: ministro Esteri Safadi riceverà oggi il segretario di Stato Cleverly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e degli Espatriati del Regno hashemita di Giordania, Ayman Safadi, riceverà oggi ad Amman il segretario di Stato agli Affari esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo del Regno Unito, James Cleverly. Lo riferisce l’emittente televisiva giordana statale “Al Mamlaka, precisando che al termine dell’incontro, che si terrà presso la sede del ministero degli Esteri, è prevista una conferenza stampa congiunta tra Safadi e Cleverly. Infine, ad Amman, il segretario di Stato britannico incontrerà rappresentanti dell’Alto commissariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e del Programma alimentare mondiale, ai quali si prevede che annuncerà lo stanziamento da parte di Londra di 30 milioni di sterline in tre anni, destinati all’assistenza ai profughi. In Giordania si chiude dunque il tour diplomatico di tre giorni di Cleverly, che lo aveva condotto nei giorni scorsi in Qatar e in Kuwait, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni con i Paesi della regione, in particolare in materia di commercio, di difesa e di sicurezza. (Res)