Nuova Zelanda-Usa: Hipkins incontra segretario di Stato Blinken

- Il primo ministro della Nuova Zelanda ha incontrato il segretario di Stato Usa Antony Blinken, in visita ufficiale nella regione del Pacifico. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui l'incontro è servito a discutere le priorità nell'ambito della relazione bilaterale e una serie di questioni regionali e globali. Blinken ha ribadito l'importanza delle Isole del Pacifico per gli Stati Uniti e ha espresso la convinzione che Stati Uniti e Nuova Zelanda possano continuare a lavorare assieme per sostenere i loro partner regionali. Hipkins ha sottolineato il sostegno della Nuova Zelanda all'Ucraina, e i due interlocutori hanno discusso i rispettivi viaggi recentemente effettuati in Cina. (Was)